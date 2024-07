Lupta stransa la varful ierarhiei mallurilor / Un lider regional reuseste sa se mentina in top alaturi de marii jucatori din Capitala

O analizarecenta publicata de Profit.ro, privind performanta mallurilor din Romania in 2023, arata ca acest format de shopping ramane atractiv pentru consumatori, iar succesul se datoreaza in mare masura capacitatii operatorilor de a intelege si a se plia pe asteptarile publicului. Interesante sunt in acest sens evolutia cifrei totale de afaceri a mallurilor, cu 8% mai mare decat in 2022, felul in care se profileaza competitia la varful Top 10 si cine sunt jucatorii regionali care evolueaza ... citește toată știrea