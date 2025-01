Mafia padurilor a furat lemne de 7,3 milioane de lei in numai 9 luni! Angajatii Romsilva, implicati intr-o mare parte din cazuri

Taierile ilegale de paduri continua sa fie o problema grava in Romania. In primele noua luni din 2024, pagubele cauzate de aceste furturi in padurile administrate de Regia Nationala a Padurilor (Romsilva) au ajuns la 7,3 milioane de lei. Desi suma este cu 8% mai mica decat anul trecut, problema ramane alarmanta.Conform Romsilva, aproape 15.000 de metri cubi de lemn au fost taiati ilegal din padurile statului, iar peste 3.900 de metri cubi din acest volum au fost pusi pe seama angajatilor ... citește toată știrea