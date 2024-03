Magazinele si supermarketurile nu se vor inchide in weekend: ,,Din semnalele primite din randul societatii, rezulta clar ca nu este oportun"

Premierul Marcel Ciolacu a tinut sa incheie subiectul inchiderii marilor magazine in zilele de weekend, care a starnit nenumarate controverse in mediul online in ultimele zile.Acesta a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca din semnalele primite din randul societatii, rezulta clar ca nu este oportun ca mall-urile si supermarketurile sa fie inchise in weekend."Vreau sa inchid un subiect care a provocat dezbatere publica, cel legat de programul magazinelor la sfarsit de saptamana. ... citește toată știrea