Maghiarii isi fac cumparaturile la vecini: Banca Nationala a Ungariei a analizat cati bani duc cumparatorii in strainatate

Banca Nationala a Ungariei a analizat cati bani duc maghiarii in strainatate, se arata intr-un articol hvg.hu., citat de G4Food. Guvernul anunta din ce in ce mai des acest lucru: magazinele maghiare o duc mai rau pentru ca oamenii isi cheltuiesc o mare parte din bani in magazinele online straine, iar multi oameni fac oricum cumparaturi in strainatate. In ultimul sau Raport privind inflatia, Magyar Nemzeti Bank (MNB) a analizat aceste afirmatii.In ceea ce priveste achizitiile online, conform ... citește toată știrea