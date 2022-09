Mai multe categorii de persoane vor primi bani de la stat. Ce acte trebuie depuse pana pe 15 octombrie

Persoanele singure sau familiile cu venituri mici care nu isi permit sa plateasca facturile de incalzire in sezonul rece pot cere ajutor de la stat pana pe data de 15 octombrie.Ajutorul de stat este acordat sub forma unei sume cu care persoanele cu venituri reduse pot acoperi o parte din costruile pentru incalzire in sezonul rece, potrivit zf.ro. Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei este reglementat de Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil. Prin "sezon rece" se intelege ... citeste toata stirea