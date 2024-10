Mai multe magazine Profi din Cluj vor fi vandute. De ce obliga statul roman compania sa vanda 80-100 magazine din Romania

Consiliul Concurentei din Romania a anuntat recent masuri menite sa reglementeze preluarea retelei de magazine Profi de catre Ahold Delhaize, compania mama a Mega Image, in urma unor ingrijorari legate de impactul tranzactiei asupra pietei locale de retail. Tranzactia, in valoare de 1,3 miliarde de euro, ar putea duce la o reducere a diversitatii ofertelor pentru consumatori, conform autoritatii de reglementare. In acest context, Consiliul solicita angajamente clare de la cumparator pentru a ... citește toată știrea