Elevii si studentii din invatamantul de stat sau particular acreditat, in varsta de pana in 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 lei pe membru de familie vor beneficia de un ajutor financiar pentru a-si cumpara calculatoare si in 2023, anunta Guvernul.Prin proiectul de hotarare adoptat joi, s-au modificat regulile acordarii ajutorului financiar de 200 de euro, destinat achizitiei de calculatoare noi, astfel incat mai multi elevi si studenti sa poata ... citeste toata stirea