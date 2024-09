Mai putini bani pentru bugetari: Instanta a decis, indemnizatia de hrana nu intra in baza de calcul a indemnizatiei de concediu de odihna!

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, ca indemnizatia de hrana nu trebuie inclusa in baza de calcul a indemnizatiei de concediu de odihna primita de catre bugetari. Instanta suprema a admis un recurs in interesul legii formulat de Curtea de Apel Brasov."Indemnizatia de hrana reglementata de art.18 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, nu intra in baza de calcul al indemnizatiei de ... citește toată știrea