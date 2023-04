In Romania, aproape 4,6 milioane de pensionari vor trebui sa plateasca impozit pe venit dupa ce pensiile lor au fost majorate, depasind plafonul de 2.000 de lei.La noi in tara, pensia lunara este in medie de 2.004 lei, potrivit datelor publicate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) pe luna martie 2023. De la 1 ianuarie 2022, contributia pentru asigurari sociale de sanatate (CASS) este urmatoarea, potrivit legii:sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate ... citeste toata stirea