Majorarea salariului minim va fi adoptata in cateva ore! Cati bani in plus le vor ramane angajatilor

In doar cateva ore va incepe ultima sedinta de Guvern de dinaintea alegerilor locale si europarlamentare, in cadrul careia se va adopta majorarea salariului minim de la 3.300 la 3.700 de lei.Astfel, de la 1 iulie 2024, salariul minim ar trebui sa creasca de la 2.080 de lei net, la 2.350 de lei net. In acelasi timp, la ora actuala, 200 de lei din salariul minim pe economie sunt scutiti de taxe, urmand ca de la inceputul lunii viitoare suma scutita de taxe sa creasca la 300 de lei.