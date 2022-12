Majoritatea romanilor a cheltuit mai putin pe produse alimentare in 2022 si si-a redus economiile si investitiile (Sondaj EY)

Majoritatea romanilor a cheltuit mai putin pe produse alimentare in 2022 si si-a redus economiile si investitiile, arata cel mai recent sondaj Future Consumer Index, realizat de expertii EY Romania la inceputul lunii decembrie 2022, transmite agentia Agerpres, citata de Economedia.Chestionarul a vizat perceptia romanilor in privinta noului context economic al anului in curs, comparativ cu anii anteriori, si mai ales schimbarile, daca au avut loc, in obiceiurile lor de consum.Potrivit ... citeste toata stirea