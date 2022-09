Mamicile cu bebelusi de pana in 3 luni, din familii vulnerabile, pot beneficia de un sprijin in valoare de 2.000 de lei

Guvernul da 2.000 de lei mamelor cu bebelusi de pana in 3 luni. Banii sunt destinati pentru achizitia de articole medicale si de igiena, dar si de consiliere parentala. Gabriela Firea a anuntat cum pot mamicile sa intre in posesia acestor tichete sociale.Mamele care se afla in situatii de risc vor primi un ajutor financiar in valoare de 2.000 de lei. Este vorba de tichete sociale, pe care mamicile cu bebelusi de pana in 3 luni le pot folosi pentru achizitia de articole medicale si de igiena, ... citeste toata stirea