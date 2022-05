Managerii firmelor din Romania estimeaza cresteri accentuate de preturi in industrie, constructii si comert (date INS)

Managerii firmelor din Romania estimeaza o crestere accentuata a preturilor in industria prelucratoare, constructii si comertul cu amanuntul, arata ancheta de conjunctura realizata de Institutul National de Statistica (INS) pentru perioada mai - iulie. Acestia estimeaza o crestere a activitatii in constructii si comertul cu amanuntul si crestere moderata a numarului de salariati in aceste sectoare,Soldul conjunctural indica perceptia managerilor intreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen. ... citeste toata stirea