MApN: au fost aprobate hartiile pentru investitii in spitalele militare, intre care si cel din Cluj, in total 13 milioane de euro

Ministerul Apararii Nationale a aprobat documentatiile prealabile necesare pentru depunerea dosarelor de finantare a unor proiecte in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru investitii in spitalele militare, intre care si cel din Cluj.Astfel, lista cuprinde imbunatatiri in infrastructura medicala in spitalele militare din Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Pitesti si Sibiu. Investitiile, in valoare de aproximativ 65 de milioane lei, adica aproximativ 13 milioane ... citeste toata stirea