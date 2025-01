Mari companii IT anunta ca nu vor compensa pierderile la salariu suferite de IT-sti dupa modificarile "Ciolacu". Ce "colosi" nu acopera pierderile

Reactiile firmelor din IT la modificarile de taxe impuse de guvernul Ciolacu: Microsoft, IBM Romania, GlobalLogic si Alfa Software nu vor acoperi costurile suplimentare pentru angajatiSalariile nete din IT vor scadea dupa modificarile fiscale impuse de guvernul Ciolacu. Noile taxe duc la reducerea veniturilor nete lunare ale angajatilor din IT cu sume cuprinse intre 650 si 1125 de lei, dar pot depasi si 1500 lei.Scad salariile IT-stilor la Cluj: Pierderile pot depasi 1500 lei pe luna! Iata ce ... citește toată știrea