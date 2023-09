HELLA Technical Center Oradea are deja o echipa de baza de 25 de persoane. Cum puteti descrie produsele dezvoltate aici?In context larg, lucram la produse pentru masina electrica, deci a viitorului, precum convertoarele de putere si senzorii inteligenti de baterie litiu ion. Momentan, de exemplu, in cadrul unui proiect in Oradea, un concept inteligent, folosit la dezvoltarea masinilor electrice, si anume monitorizarea celulelor litiu ion in baterie. Acest proiect se desfasoara in parteneriat ... citeste toata stirea