Masinile pe benzina si cele hibride continua sa fie in topul vanzarilor, dar, cu 158.000 de vehicule vandute, masinile electrice si-au crescut cota de piata de la 10,7% la 15,1% intr-un an. In special, vanzarile de masini electrice au crescut vertiginos in Olanda, Germania, Franta si Belgia, potrivit boursorama.com.Aceasta crestere este impulsionata in special de Tesla, care si-a redus preturile: una din cinci masini electrice vandute in Europa in prima jumatate a anului, adica 137.000 de ... citeste toata stirea