Masterat pentru meseriile viitorului la facultatea de Matematica si Informatica a UBB

Facultatea de Matematica si Informatica a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca lanseaza programul de masterat Data Science for Industry and Society, care pregateste studentii pentru joburile viitorului, oferindu-le posibilitatea obtinerii de certificari tehnice foarte cautate pe piata muncii.Cursurile incep in octombrie a.c., odata cu anul universitar 2022-2023. Cei mai buni studenti vor putea accesa programul de internship platit in cadrul Bancii Transilvania.In dezvoltarea programului, ... citeste toata stirea