Medicamentele primilor cinci producatori locali acopera doar o treime din consum

Sub 30% din volumul total de medicamente care au ajuns la pacientii romani in 2022 au venit de la unul dintre cei mai mari cinci producatori cu fabrici locale, in scadere fata de anul anterior, cand volumul acelorasi producatori era de 31% din totalul consumat, arata datele Cegedim, citate de Ziarul Financiar.Astfel, desi la pacienti ajung mai multe cutii de medicamente de la an la an, cota de piata a producatorilor locali scade, dominand produsele puse pe piata de companii care ... citeste toata stirea