Mediul de afaceri din Romania, extrem de ingrijorat/ Se asteapta la masuri de ajustare fiscala in 2025 (studiu)

Peste jumatate dintre managerii si antreprenorii din Romania prevad o depreciere a leului in raport cu euro in anul urmator, conform unui studiu in domeniu, Confidex. Analistii se asteapta ca deficitul bugetar, ajuns la 6,19% din PIB sa atraga noi ajustari fiscale in 2025, odata cu stabilizarea politica de dupa rundele de alegeri din acest final de an. 34% dintre manageri spun ca ar avea nevoie de suportul financiar al potentialilor investitori, iar 29% spun ca in urmatorii 3 ani este foarte ...