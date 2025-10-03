Editeaza

Mega-proiectul RIVUS de pe fosta platforma industriala Carbochim, subiect greu pentru studenti din toata lumea intr-o competitie la Cluj

Sursa: Stiri de Cluj
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 07:49
Proiectul de reconversie urbana RIVUS, dezvoltat pe fosta platforma industriala Carbochim din Cluj-Napoca, a fost partener al primei editii a Babes-Bolyai University International Case Competition (BBU-ICC), un eveniment international dedicat studentilor si mediului academic. Competitia a reunit 11 echipe din zece tari, de pe cinci continente, inclusiv universitati prestigioase precum HEC Montreal (Canada), IE University (Spania) sau The Chinese University of Hong Kong (China).
