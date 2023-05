"Melth Gallery aduce cu un concept nou, pliat pe modul nostru diferit de a face lucrurile, in care ne-am angajat cu completa diligenta in a oferi un alt tip de experienta clientilor nostri. Am decis sa ne dublam activitatea din online in offline, dar cu verticale strategice si avatar de client diferite. Daca, pana acum, prin Melth Design ne-am concentrat in zona produselor medium si premium, odata cu Melth Gallery ne dorim ca, in timp, sa consolidam o valoare hedonica atat prin produsele ... citeste toata stirea