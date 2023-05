Compania Melth, activa din 2020, isi deschide la Cluj, in 25 mai, primul showroom de obiecte sanitare dedicat segmentului high-end, denumit Melth Gallery. Astfel, la doar doi ani dupa intrarea pe piata online de retail cu melthdesign.ro, magazin care include peste 8.000 de produse pentru amenajarea baii, compania Melth isi extinde afacerea in offline printr-o investitie de aproximativ 300.000 de euro.Noul proiect este gandit sa genereze 25% din cifra de afaceri a companiei, in conditiile in ... citeste toata stirea