Merita sa te muti in Floresti? Preturi mai mici cu 30-40% fata de Cluj-Napoca, acces la servicii de comert si escapade de weekend/ Sfat de agentie imobiliara: "Alege blocurile terminate si eventual locuibile"

De la o comuna rurala inconjurata de pajisti la localitatea cu cele mai multe blocuri din Romania - este vorba despre transformarea Florestiului, sintetizata de agentii imobiliari. Chiar daca dezvoltarea necontrolata din anii recenti atrage critici in continuare din randul specialistilor in urbanism, iar problemele de trafic si spatii publice sunt departe de a fi rezolvate, cei din imobiliare spun ca exista o serie de avantaje in a locui la Floresti. Pretul accesibil e primul dintre ele. ... citeste toata stirea