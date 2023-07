Metroul din Cluj, un proiect din Filipine si un contract pentru livrarea de tramvaie in Philadelphia au impulsionat rezultatele Alstom in trimestrul 1 din anul fiscal 2023/2024 (de la 1 aprilie la 30 iunie 2023). Comenzile grupului francez in aceasta perioada s-au ridicat la valoarea totala de 3,9 miliarde de euro, iar cifra de afaceri a ajuns la 4,2 miliarde de euro, in crestere cu 4,3% fata de acelasi interval al anului precedent. In Romania, Alstom mai asigura si mentenanta la Metrorex, ... citeste toata stirea