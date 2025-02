Metroul din Cluj "ajuta" piata imobiliara. Apartamentele de langa viitoarele statii s-au scumpit: "cresteri de doua sau de trei ori ale preturilor"

Metroul din Cluj-Napoca este unul dintre cele mai importante si cele mai scumpe proiecte pe care autoritatile locale vor sa le construiasca in oras. In ciuda faptului ca lucrarile nici nu au inceput, iar unii cetateni sunt convinsi ca nu se vor termina, asta nu i-a oprit pe oameni sa profite de pe urma proiectului.Clujenii au inceput sa creasca preturile pentru locuintele de langa viitoarele guri de metrou, unele apartamente ajungand sa se dubleze si chiar tripleze in pret, conform Digi24. ... citește toată știrea