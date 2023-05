Piata IT, care a angajat constant in anii recenti, a primit in ultima vreme cateva lovituri chiar la Cluj, un oras in care industria tehnologiei e principalul angajator: Telenav, Inc., companie de servicii bazate pe localizare, cu sediul in Statele Unite, si-a notificat angajatii in 10 mai 2023 cu privire la intentia de a inchide sediul din Cluj, Romania, pana la sfarsitul anului 2024, fiind afectati de aceasta decizie 172 de angajati, conform datelor transmise de companie, care invoca "mediul ... citeste toata stirea