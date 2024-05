Mihai Boldijar, seful Bosch in Romania, companie cu fabrica si centru de inginerie la Cluj, despre piata auto: "Nu vom asista momentan la o explozie de optimism/ O sa trebuiasca sa mergem toti foarte, foarte retinut"

Piata din Romania livreaza produse foarte cerute pe piata internationala, prin producatorii Dacia si Ford, asa ca putem sa ne asteptam "la lucruri bune", in ciuda turbulentelor prin care trece industria auto la nivel mondial, crede Mihai Boldijar, director general al Robert Bosch si reprezentantul grupului german in Romania, citat de Economedia. Pe de alta parte, viitorul industriei depinde si de viitoarele politici care se vor contura, in Europa, dupa alegerile din vara. Daca schemele de ... citește toată știrea