Mihai Chezan, achitat in dosarul Tower. Justitia s-a facut de rusine? Inselaciunea cu apartamentele, care nu s-au mai facut, nu EXISTA!

Curtea de Apel Cluj a mentinut sentinta data de Tribunalul Cluj, in mega dosarul Tower, unde zeci de oameni au fost inselati cu apartamente care nu s-au mai facut. Locuintele urmau sa fie ridicate in Manastur, langa fostul magazin Billa, pe Calea Floresti, pe un teren primit "cadou" de la USAMV Cluj.Procesul Tower de la Tribunalul Cluj a ost ppacalealaProcesul de la Tribunalul Cluj, inceput in 2014, a avut nu mai putin de 57 de amanari ale cauzelor si sase amanari ale pronuntarii sentintei.In ... citeste toata stirea