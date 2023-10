Germanii de la grupul Stada, care construiesc la Turda o fabrica de medicamente, ce va produce 130 de milioane de cutii de medicamente anual, ar putea inaugura in mai anul viitor noua unitate de productie."Este prima investitie de acest nivel, de peste 50 mil. euro, facuta de la zero in Romania de la Revolutie incoace. Investitia este in grafic, cladirea este in picioare. Anul viitor, in luna mai, fabrica va fi gata. Cred ca este o constructie in timp record - am pus prima caramida in ... citeste toata stirea