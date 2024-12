Mii de afaceri din Cluj au pus lacatul pe usa! Numarul radierilor a crescut ingrijorator in ultimul an

Mii de firme din Cluj si-au inchis activitatea in primele 10 luni din 2024! Clujul se afla pe locul doi in tara atunci cand vine vorba de numarul de firme radiate.In perioada ianuarie 2024 - octombrie 2024 au fost radiate 3.342 de firme din judetul Cluj, cu 28,14% fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).Clujul se afla in topul national, fiind depasit doar de Bucuresti, cu 10.405 de radieri.Printre judetele cu ... citește toată știrea