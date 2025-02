Mii de firme dizolvate in 2024 in Cluj, sunt cele mai multe din tara dupa Bucuresti si Ilfov, arata datele Registrului Comertului.E vorba mai excat de 2.490 de firme dizolvate in 2024 in Cluj, in crestere cu 22% fata de anul anterior si cele mai multe din tara dupa Capitala - 9.150 firme dizolvate - si Ilfov, cu putin mai multe, la 2.508.In total in Romania numarul firmelor dizolvate a crescut cu 18,38%, anul trecut, la 46.205 fata de 39.031 in anul anterior.Clujul e urmat de Timis cu 2. ... citește toată știrea