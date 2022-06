Mii de romani inca nu si-au schimbat actele expirate in pandemie. Risca amenzi de pana la 500 de lei daca sunt prinsi

Persoanele ce detin acte personale expirate in perioada in care s-a aplicat starea de alerta, incheiata in 8 martie 2022, au beneficiat de prelungirea automata a valabilitatii acestora cu 90 de zile. In cazul in care ati avut acte personale, adica buletine, permise de conducere ori autorizatii provizorii de circulatie care au expirat pe durata starii de alerta, de astazi ele nu mai sunt valabile.Daca pentru permisele de conducere, programarea se poate face online si se asteapta doar trei zile ... citeste toata stirea