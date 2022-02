Ministerul Educatiei a lovit dur in sectorul turistic. Numarul turistilor in statiunile de schi a scazut cu 70% din cauza lipsei vacantei dintre semestre

Deciziile luate la Ministerul Educatiei par a fi luate fara analizarea modului in care acestea pot influenta si alte sectoare din tara. Numarul de turisti pe partiile de schi, in prima saptamana a lunii februarie din 2022, a scazut cu circa 70% fata de aceeasi perioada a anului trecut.Nu este de mirare ca in acest context, Asociatia Transportatorilor pe Cablu din Romania si Alianta pentru Turism isi exprima profunda nemultumire fata de deciziile luate de catre Ministerul Educatiei cu privire ... citeste toata stirea