Ministerul Finantelor: Cresterea voluntara cu 200 de lei a salariului minim nu va fi impozitata

Ministerul Finantelor a elaborat actul normativ necesar pentru indeplinirea masurii adoptate in cadrul programului guvernamental "Sprijin pentru Romania","200 de lei in plus pentru salariul minim (crestere voluntara scutita de taxe)", anunta Ministerul Finantelor.Astfel, este propusa neimpozitarea si neincluderea in baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii a sumei de 200 lei/luna, reprezentand venituri din salarii si asimilate salariilor, pentru cresterea voluntara a salariului de ... citeste toata stirea