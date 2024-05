Ministerul Finantelor: Deficitul bugetar a crescut la 3,24% din PIB in primele patru luni, dublu fata de anul trecut

Deficitul bugetar a urcat la 3,24% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele patru luni din acest an, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finantelor.Deficitul bugetar a urcat la 3,24% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele patru luni din acest an, soldul negativ cifrandu-se la 57,29 miliarde de lei, fata de 35,88 miliarde de lei sau 2,06% din PIB dupa primele trei luni, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finantelor."Executia bugetului general consolidat in primele ... citește toată știrea