Ministerul Finantelor vinde si in martie titluri de stat Tezaur. Fondurile merg in finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei publice

Ministerul Finantelor emite incepand de marti, 1 martie, titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani si dobanzi anuale de 4,55%, 5,05% si 5,4%.Dobanzile sunt usor mai mari fata de cele din februarie, cand au fost cuprinse intre 4,5% si 5,35%.Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata.Titlurile de stat pot fi cumparate:Intre 01 - 28 martie 2022 online, numai de catre persoanele fizice care sunt inregistrate in SPV(Spatiul ... citeste toata stirea