Ministerul Investitiilor si proiectelor Europene anunta ca a lansat masuri de 1,5 miliarde de euro pentru sprijinirea mediul de afaceri in ultimele trei luni

Ministerul Investitiilor si proiectelor Europene (MIPE) a lansat masuri de 1,5 miliarde de euro pentru sprijinirea mediul de afaceri in ultimele trei luni, a anuntat ministrul de resort, Marcel Bolos.Comisia Europeana a anuntat aprobarea schemei de ajutor de stat pentru Romania in valoare de 358 de milioane de euro pentru sustinerea intreprinderilor in contextul pandemiei de COVID-19, precizand ca aceasta respecta conditiile prevazute in cadrul temporar. Prin aceasta masura sunt sprijinite ... citeste toata stirea