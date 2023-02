Ministerul Justitiei propune introducerea unui ajutor de urgenta pentru victimele infractiunilor

Un nou ajutor de urgenta pentru victimele infractiunilor, anunta Ministerul Justitiei. Mai exact, acest ajutor va fi acordat sub forma de vouchere in limita unei sume echivalente cu cinci salarii minime pe economie.Salariul minim brut este acum de 3000 de lei pe luna, astfel ca ajutorul prevazut in proiectul Ministerului de Justitie este de maximum 15 mii de lei. Astfel, cei care au fost victimele infractiunilor vor primi aceste vouchere intr-un termen de cel mult 72 de ore de la aprobarea ... citeste toata stirea