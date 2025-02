Ministerul Muncii anunta programe de ucenicie platite pentru tinerii, in cadrul carora acestia pot invata la locul de munca

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale anunta proiectul "START - Investeste in calificare pentru viitor!" care ofera programe de ucenicie platite pentru tineri, in cadrul carora acestia pot invata direct la locul de munca, pe o durata de 6-36 de luni in functie de nivelul de calificare. Printre cele mai cautate meserii se numara cele de sudor, sculer matriter, instalator sau electrician si tinichigiu"Prin acest program prin care le deschidem tinerilor sub 30 de ani drumul pentru un ... citește toată știrea