Ministerul Muncii: Clujul are cei mai multi angajati noi din tara dupa Bucuresti si Ilfov

Clujul are cei mai multi angajati noi din tara dupa Bucuresti si Ilfov, in anul cu cel mai mare numar de salariati din ultimul deceniu, arata datele Ministerului Muncii.Judetele cu cele mai multe noi contracte de munca in 2024 sunt Bucuresti cu peste 693.000, Ilfov cu 150.200, Cluj cu 138.800 si Constanta cu 126.700.. Acestea sunt urmate de Timis (112.551), Brasov (92.416) si Arges (81.862).Cele mai multe contracte noi s-au inregistrat in domenii precum constructii (205.163), invatamant ... citește toată știrea