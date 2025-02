Ministerul Turismului: Clujul a fost unul dintre cele mai vizitate judete de catre turisti in 2024

Clujul a fost unul dintre cele mai vizitate judete de catre turisti in 2024, arata azi ministerul de profil.Astfel, cele mai vizitate zece destinatii din Romania in 2024, pe judete, au fost Bucuresti, Constanta, Brasov, Cluj, Prahova, Bihor, Sibiu, Suceava, Valcea si Mures, arata Ministerul Turismului.Datele vin de la Institutul National de Statistica. In anul 2024, numarul sosirilor in structurile de primire turistica a ajuns la 14,2 milioane, inregistrand o crestere de 4,5% fata de anul ... citește toată știrea