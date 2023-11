Romania va ajunge din urma Germania, Franta, Spania sau Italia in 5-6 ani, daca avem curajul sa investim in continuare, a declarat, miercuri, la cea de-a doua editie a Romanian Venture Capital (RVC), ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu.Romania are nevoie sa investeasca pentru a ajunge din urma tari bine dezvoltate precum Germania ori Franta, crede Adrian Caciu."Ecosistemul romanesc este un ecosistem in dezvoltare, mult mai dezvoltat decat in 2020 fata de 2015, mult ... citeste toata stirea