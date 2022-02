Ministrul Agriculturii, despre ipoteza rationalizarii alimentelor: "Nu s-a luat niciodata in calcul asa ceva. Este o speculatie a celor care nu cunosc capacitatea producatorilor romani"

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat, despre ipoteza privind rationalizarea alimentelor ca e doar o speculatie a celor care "habar n-au ce este in Agricultura".- "Nu s-a luat niciodata in calcul rationalizarea. Este o speculatie a celor care nu cunosc capacitatea producatorilor romani", a declarat Adrian Chesnoiu, duminica, citat de G4Media.ro.Intrebat despre cele 8 alimente de baza care ar putea fi propuse de PSD in coalitie spre plafonare, Chesnoiu a spus ca nu este vorba ... citeste toata stirea