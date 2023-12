Ministrul Agriculturii Florin Barbu, a vorbit despre cresterea si sacrificarea porcilor in gospodarii.Ministrul a spus ca in ciuda noilor norme privind aplicarea Legii porcului care interziceau in totalitate vanzarea porcilor crescuti in gospodariile taranesti si comercializarea carnii provenita de la acestia, porcul nu va fi niciodata interzis in Romania."Porcul nu trebuie sa fie interzis in gospodarie. Nu se va interzice niciodata in Romania, iar cine spune ca vom da tichete... E o mare ... citeste toata stirea