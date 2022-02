Ministrul agriculturii: E exagerata informatia ca in aprilie explodeaza preturile la alimente

Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, pune la indoiala prognozele potrivit carora ca am putea asista la o explozie a preturilor la alimente in luna aprilie, odata cu o crestere si mai mare a inflatiei in Romania."In primul rand, nu stiu, cred ca este un pic exagerata acea informatie (...) ca in aprilie vor exploda preturile. Nu exista in acest moment niciun factor indicativ care sa ne conduca cu gandul la acest lucru (...) Aprilie nu este o luna in care sa culegem roadele din terenurile ... citeste toata stirea