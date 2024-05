Ministrul Bogdan Ivan Gruia: Deja sunt companii care au concediat IT-isti in Cluj si e important ca acesti oameni sa ramana in continuare acasa. E necesara crearea de noi oportunitati iar acestea trebuie sa vina in primul rand de la nivelul administratiei

Prezent la Cluj, la deschiderea santierului pentru primul Institut de Inteligenta Artificiala, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan Gruia a aratat ca investitiile de acest tip sunt singurele care pot conduce sectorul IT&C spre evolutie si dezvoltare."Romania astazi are, raportat la 1000 de locuitori, prin cei 200.000 de specialisti in IT-C, plus 18.000 in cercetare si dezvoltare, locul unu in Europa si locul sase in lume. Doi avem o pozitie geostrategica extraordinara ... citește toată știrea