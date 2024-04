Ministrul Digitalizarii spune la Cluj ca orasul ar fi "un model de hub pentru noile tehnologii pentru intreaga regiune". Cateva cifre, date si analize care sa ne readuca cu picioarele pe pamant

Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, considera Clujul ca fiind un model de hub pentru noile tehnologii pentru intreaga regiune a Europei Centrale si de Est, care poate fi urmat de Romania, conform unor declaratii citate de Cluj24.ro. Actualdecluj.ro va prezinta cateva date din piata reala. Declaratii ministrului in an incarcat de campanii electorale vin in contextul in care industria IT se confrunta cu mici sau mari "cutremure", in care a treia cea mai mare companie de ... citește toată știrea