Ministrul Economiei la sediul unei companii aeronautice care are o fabrica de avioane in Cluj: potentialul industriei in Romania este "foarte mare"

Ministrul Economiei, Stefan Radu Oprea, a vizitat sambata la Bruxelles sediul unei companii aeronautice care are o fabrica de avioane in Cluj, spune ca potentialul industriei in Romania este "foarte mare".E vorba de compania aeronautica Sonaca, care are o fabrica la Cluj si, potrivit ministrului, doreste sa isi dezvolte productia din Romania. "Potentialul acestei industrii este foarte mare in tara noastra, piata avioanelor, deci si a componentelor sau serviciilor conexe, este in crestere si ... citește toată știrea