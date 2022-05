Ministrul Energiei anunta ca Romania este pregatita sa renunte la petrolul rusesc. Posibile efecte asupra facturilor romanilor

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a afirmat ca Romania isi permite sa renunte la importul de petrol rusesc, iar tara noastra ca stat membru al UE sustine propunerea Comisiei Europene inclusa in al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei."Se discuta de foarte mult timp acest lucru. Noi am discutat de mult timp cu companiile din Romania care detin rafinarii. Nu e vorba despre un embargou, este vorba despre un phase out (n.r. - eliminare treptata) al titeiului rusesc incepand cu 31 ... citeste toata stirea